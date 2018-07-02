حائل 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأعلنت جامعة حائل فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للمنح الداخلية للطلبة غير السعوديين، اعتباراً من يوم الأربعاء القادم 21 شوال حتى 28 شوال 1439هـ.وأوضحت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أنّ القبول سيكون إلكترونياً عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وستنشر أيقونة القبول في الموقع خلال موعد فترة القبول المعلنة، مبينةً أن من شروط قبول طلاب المنح الداخلية، الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن يكون مقيماً إقامة نظامية بالمملكة وتكون الإقامة سارية أكثر من 4 أشهر عند تقديم الطلب، والحصول على درجة القدرات والتحصيلي، وإجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة.// انتهى //13:32ت م0081