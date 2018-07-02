النماص 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأطلقت مؤسسة التراث الخيرية بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" الدورة التدريبية لموسم الربيع حول الحفاظ على المواقع التاريخية للمهنيين والطلاب، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو - 6 يوليو 2018م في محافظة النماص بمنطقة عسير.ويركز برنامج التدريب الربيعي في هذه الدورة التدريبية في المناطق التاريخية في منطقة عسير، المتمثلة في محافظة النماص، والقرى التراثية المجاورة لها.ويشتمل البرنامج على عدد من المحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين في التقنيات الحديثة للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والحفاظ على التراث العمراني، وترميم المباني التاريخية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمناطق التاريخية في عسير، وكذلك التعرف إلى حرفة القط العسيري، التي سُجلت من قبل اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.ويجري التطبيق العلمي من خلال المسح الميداني، والتحليل، وتقييم جهود الحفاظ على التراث العمراني، والتوصيات التي يمكن التوصل إليها.وزار فريق الدورة قصر ثربان الأثري بمحافظة النماص، ومتحف النماص، السبت الماضي يصحبهم مدير فرع السياحة والآثار في محافظة النماص محمد بن عبدالله العسبلي.كما زار الأمين العام لمؤسسة التراث الخيرية الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري، ومدير مكتب السياحة والآثار في محافظة النماص محمد العسيلي، وفريق الدورة التدريبية، محافظ النماص عبد الله بن عائض العجيري الذي أطلع على أعمال الدورة التدريبية، وما تقوم به مؤسسة التراث الخيرية من أعمال ومبادرات في الحفاظ على التراث العمراني الوطني، كما قدم أعضاء فريق الدورة التدريبية شكرهم وتقديرهم له على الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث في محافظة النماص وقراها الأثرية.وقام فريق الدورة بزيارة رئيس بلدية النماص المهندس يحيى بن محمد خلوفه القحطاني في مكتبه، وجرى إحاطته بكل ما يتعلق بالدورة ومؤسسة التراث الخيرية منظمة الدورة، وجرى النقاش حول تراث النماص، وجهود المحافظة عليه، كما استكمل فريق الدورة التدريبية زياراتهم الميدانية ومنها زيارة قرية "صدر أيد" التاريخية بالنماص والتعرف إليها.وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة التعليم المعماري، التي أطلقتها مؤسسة التراث الخيرية عبر دوراتها التدريبية لفصلي الربيع والصيف من كل عام بدءاً من عام 2011م، حتى هذا العام.// انتهى //13:33ت م0082