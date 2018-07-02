السيح 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسألزمت بلدية الخرج اليوم، المقاول المنفذ لمشروع تطوير طريق الملك فهد بمدينة السيح بإجراء الإصلاحات اللازمة وإنهاء أعمال التعبيد في المشروع، وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الزام المقاول بتنفيذ بعض الإصلاحات في طريق الملك فهد بمدينة السيح، بسبب عيوب فنية بطبقة الأسفلت المنفذة، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، وتحديداً ما بين دوار مجلس التعاون الخليجي ودوار قاعدة الإمدادات والتموين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ الاعمال التطويرية والخدمية، ومنها مشروعات سفلتة الطرق والشوارع في مدينة السيح بغية الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاري المشاريع تكاليف وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.// انتهى //13:34ت م0083