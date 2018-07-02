الرياض 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واستشارك المملكة يوم غدٍ في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) الذي سيقام في رومانيا خلال الفترة من 19 شوال إلى 1 ذو القعدة 1439هـ، الموافق 3 إلى 14 يوليو 2018، بمشاركة 6 طلاب من موهوبي وموهوبات الوطن.وتمتلك المملكة العربية السعودية في رصيدها من المشاركات السابقة 5 ميداليات فضية و 24 ميدالية برونزية و 9 شهادات تقدير.وحافظت المملكة على مركزها في الثلث الأول من العالم، كما تصدرت جميع الدول العربية من 2010 حتى الآن.ويمثل المملكة في هذه المشاركة 6 موهوبين من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسعد صالح (جدة), ريناد أبو الجمال (جدة)، مهدي بوعلي (الدمام)، محمد الأنصاري (ينبع)، عمر حبيب الله (ينبع)، عبدالحميد الدوبي (مكة المكرمة).ويعد الأولمبياد الدولي للرياضيات (IMO) ، مسابقة دولية تقام سنوياً، وتتضمن المسابقة إجراء اختبار ذو مستوى عالٍ من الصعوبة يتكون من ستة أسئلة موزعة على يومين خصص لها (42 درجة) تعطى في كل يوم ثلاث مسائل على مدى أربع ساعات ونصف، ويشارك فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية (أي دون سن 20 عاماً)، وتشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى.وأقيم أول أولمبياد في عام 1959م في رومانيا بمشاركة 7 دول فقط، وفي عام 1964م انضمت إليها منغوليا، وحذت حذوها فيتنام عام 1974م، ثم تركيا وهكذا استمرت الدول في المشاركة تباعاً إلى أن وصل عدد الدول المشاركة إلى قرابة 116 دولة.// انتهى //13:35ت م0084