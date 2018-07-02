مسقط 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 02ر4556 نقطة منخفضًا بـ 49ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 % .وبلغت قيمة التداول مليونًا و 918 ألفًا و81 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و492 ألفًا و746 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 063ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (60ر17) مليار ريال عماني.// انتهى //13:35ت م0085