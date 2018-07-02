اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
مسقط 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 02ر4556 نقطة منخفضًا بـ 49ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 % .
وبلغت قيمة التداول مليونًا و 918 ألفًا و81 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و492 ألفًا و746 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 063ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (60ر17) مليار ريال عماني.
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