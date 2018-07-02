أملج 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واساستقبل محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمكتبه أمس رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج مرضي الحبشان والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حالياً, بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج مساعد غيث الحبيشي وأعضاء اللجنة.وفي بداية اللقاء رحّب محافظ أملج برئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج والوفد المرافق له مشيداً بتميز لجان التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات كان لها الدور الكبير في إثراء الحركة الثقافية والاجتماعية داخل المحافظات، وأسهمت في طرح ومعالجة العديد من القضايا الأسرية التي تهم المجتمع ،منوهاً بما تقدمه لجنة التنمية الاجتماعية بأملج من برامج لكافة شرائح المجتمع التي يحتاجها المستفيدون من اللجنة التي تحقق الهدف من إيجاد وتوفير برامج وأنشطة مجتمعية هادفة وذات رسالة سامية يعود نفعها على المجتمع وأفراده بمختلف الفئات والشرائح.من جهته أشاد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان بالفعاليات التي أقيمت بالمحافظة التي كان لها دور كبيرفي الجذب السياحي للمحافظة.// انتهى //13:37ت م0086