مأرب 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائيةً وإيوائية للنازحين من نهم في محافظة صنعاء إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 4566 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا.// انتهى //13:39ت م0087