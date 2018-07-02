أبها 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسدشن محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالله بن عايض العجيري، أمس، فعاليات وبرامج صيف النماص لعام 1439 تحت شعار " صيف النماص ملتقانا "، بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وأهالي وزوار المحافظة، وذلك بساحة الاحتفال بالمركز الحضاري.وأكد محافظ النماص خلال الحفل الخطابي حرص لجنة التنمية السياحية بالمحافظة على أن تكون الفعاليات ذات فائدة تتنوع ما بين دعوية وثقافية واجتماعية وسياحية ورياضية تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مقدماً شكره للجنة على الجهود التي قامت بها في سبيل الخروج بتنظيم جيد للفعاليات.وشهد الاحتفال قصيدة شعرية، وعرضاً مرئياً عن محافظة النماص والمراكز التابعة لها وما تحظى به من مقومات سياحية فريدة وطبيعة خلابة، وأوبريتاً وطنياً بعنوان "نديمة الغيم" بمشاركة عدد من الفرق الشعبية.وصاحب انطلاق فعاليات "صيف النماص" افتتاح الخيمة الثقافية التي تضم معارض عن التصوير الفوتوغرافي، والمتاحف التراثية، والفن التشكيلي، ومسرح ثقافي، ومعارض للإدارات الحكومية بالمحافظة.// انتهى //13:46ت م0088