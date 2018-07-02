الرياض 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأطلقت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، مبادرة مجانية لتدريب الشباب السعودي من الجنسين في مجال محاسبة الزكاة والضرائب موجهة للحاصلين على مؤهلات أو خبرات في الإدارة والمحاسبة والمالية والاقتصاد، حيث ستبدأ فعاليات البرنامج التدريبي في منتصف يوليو 2018 وتستمر لمدة عشرة أيام.وتأتي هذه المبادرة من غرفة الرياض لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف توطين الكوادر المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية والرفع من مستواها ومهاراتها لمعرفة طرق حساب الزكاة الشرعية وضريبة الدخل والاستقطاع وضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، والتزامات المكلفين والتوريدات الخاضعة والمعفاة والاقرار الضريبي والفاتورة الضريبية.ودعا الشثري الشباب الراغبين في المشاركة في هذه البرامج التدريبية للمسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني لغرفة الرياض، مشيراً إلى حاجة القطاع الخاص لهذه المهارات وتوفر عدد كبير من الفرص الوظيفية المتاحة لها.ونوه الشثري بالتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وغرفة الرياض، الذي أثمر عن تنظيم عدداً من المحاضرات استهدفت تعريف رجال وسيدات الأعمال بطرق حساب الزكاة والضرائب، مضيفًا أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يمثل امتدادا لهذا التعاون بين الطرفين.// انتهى //13:48ت م0089