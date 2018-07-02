جدة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسكرّمت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم , منسوبي المطار والجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري 1439هـ.وأوضح مدير عام المطار, عصام بن فؤاد نور، في كلمة له خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، أن ما تحقق من نتائج إيجابية, وكفاءة تشغيلية, ونجاح مميز, تمثل في استقبال وتوديع المطار لأكثر من 9 ملايين معتمر خلال الأشهر التسعة الماضية، تم نقلهم عبر 30 ألف رحلة جوية.وبين نور أن ذروة تشغيل مغادرة المعتمرين كانت خلال العشر الأواخر من رمضان, وإجازة عيد الفطر المبارك التي سجل خلالها اليوم الثالث من شهر شوال مغادرة أكثر من 98 ألف مسافر عبر كامل صالات المطار، وهو ما مثّل كثافة تشغيل عالية تزامنت مع انطلاق التشغيل التجريبي للمطار الجديد (الصالة رقم 1) في منتصف شهر رمضان المبارك, مشيراً إلى مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح التشغيل التجريبي، وانسيابية حركة الرحلات الجوية إلى صالة السفر الجديدة.وأفاد كذلك بأن الإحصاءات الرسمية سجلت حتى يوم أمس الأحد , تشغيل 124 رحلة جوية في الصالة الجديدة, وبلغ عدد المسافرين أكثر من 13 ألف راكب ولله الحمد, تم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الحكومية والإدارات التشغيلية بالمطار ، وحرصهم على تذليل كافة الصعوبات إلى جانب الانضباط العالي في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.وأكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي, أن المطار سيشهد نقلة نوعية بعد التشغيل الكلي للصالة الجديدة تتمثل في تقديم خدمات أفضل على نحو يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بقطاعي الطيران المدني والحج والعمرة, إذ وضعتهما ضمن القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتخصيص في برنامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030 , لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للوطن وأبنائه.// انتهى //13:55ت م0090