جنيف 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأكد رئيس مركز "حقي" لدعم الحقوق والحريات عضو التحالف هاني الأسودي أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تُمارس منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 كل انتهاكات حقوق الانسان، خاصة تلك المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتستمر بالاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية في تعارض صارخ مع برنامج عمل فيينّا.وقال الأسودي في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الانسان : إن المليشيات الحوثية في اليمن وجماعات مسلحة أخرى تقوم بإعدامات خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية ، كما تمارس أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة دون خوف من مساءلة، وبما يرسخ مفاهيم الإفلات من العقاب .وأوضح رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات عضو التحالف أن المرأة تعاني في ظل الوضع الراهن في اليمن من العنف وانتهاكات متعددة (القتل والاعتقال والتوقيف والتحرش والتجويع)، كما تنتهك الميليشيات المادة 21 من اعلان فيينا فيما يخص تجنيد واستغلال الأطفال.// انتهى //19:57ت م0223