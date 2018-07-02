لندن 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم إن القادة الأوروبيين إتفقوا خلال القمة الأخيرة على تكثيف المفاوضات حول مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي عقب المغادرة.وأشارت ماي خلال مخاطبتها مجلس عموم بلادها إلى أن الحكومة البريطانية ستنشر ورقة بيضاء خلال الفترة المقبلة توضح فيها موقف الحكومة تجاه عدد من القضايا العالقة في ملف مفاوضات المغادرة بما فيها قضية الحدود الآيرلندية والعلاقات التجارية.وجددت رئيسة الوزراء التأكيد على رغبة الحكومة البريطانية في تحقيق علاقة مستقرة ووثيقة مع الإتحاد الأوروبي عقب المغادرة، مبينة أن مجلس العموم لن يصوت على أي إتفاق نهائي الا بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع المجموعة الأوروبية.// انتهى //19:58ت م0225