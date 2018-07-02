لندن 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم في لندن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها ، أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في المجالات كافة ، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:51ت م0228