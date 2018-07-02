سياسي / وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيره الكويتي
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
لندن 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واس
التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم في لندن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها ، أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في المجالات كافة ، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
20:51ت م
0228