عام / اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة وعُمان تعقد اجتماعها الأول
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
جدة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس
عقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم اجتماعها الأول برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بوزارة الداخلية العمانية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي.
وناقش الاجتماع الذي عقد في جدة ، سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات.
حضر الاجتماع عدد من المسئولين بوزارتي الداخلية في البلدين.
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21:40ت م
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