جدة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واسعقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم اجتماعها الأول برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بوزارة الداخلية العمانية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي.وناقش الاجتماع الذي عقد في جدة ، سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات.حضر الاجتماع عدد من المسئولين بوزارتي الداخلية في البلدين.// انتهى //21:40ت م0230