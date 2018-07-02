عنيزة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واسأطلق مهرجان صيف عنيزة 2018م حزمة من الفعاليات الفنية المتعددة في مختلف المسارات والتخصصات الفنية تحقيقاً لرغبات الزوار والمهتمين بالحركة الفنية .من جانبه بين المشرف العام على المهرجان خالد العبيد أن المهرجان حرص على إيجاد إثراء فني متعدد ومنوع في مختلف المجالات ، مؤكداً أن فعاليات المهرجان شملت عروض مسرحية للكبار والأطفال ، إضافة إلى الأمسيات الإنشادية إلى جانب الفنون التشكيلية التي تخصص لها أجنحة وأركان خاصة .// انتهى //21:42ت م0231