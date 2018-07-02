ثقافي / فعاليات فنية يطلقها صيف عنيزة 2018م
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
عنيزة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس
أطلق مهرجان صيف عنيزة 2018م حزمة من الفعاليات الفنية المتعددة في مختلف المسارات والتخصصات الفنية تحقيقاً لرغبات الزوار والمهتمين بالحركة الفنية .
من جانبه بين المشرف العام على المهرجان خالد العبيد أن المهرجان حرص على إيجاد إثراء فني متعدد ومنوع في مختلف المجالات ، مؤكداً أن فعاليات المهرجان شملت عروض مسرحية للكبار والأطفال ، إضافة إلى الأمسيات الإنشادية إلى جانب الفنون التشكيلية التي تخصص لها أجنحة وأركان خاصة .// انتهى //
21:42ت م
0231