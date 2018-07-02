الطائف 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واسشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف في سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة ، من خلال مختصين من إدارة السلامة للعمل والإشراف على تأمين اشتراطات السلامة بالسوق وعقد العديد من الاجتماعات مع إدارة السوق والمختصين من الجهات ذات العلاقة للتأكد من سلامة الموقع والعاملين لتحقيق أعلى درجات السلامة لزوار سوق عكاظ .كما شاركت بفرقة الإطفاء والإمداد كفرقة ثابتة على مدار الساعة بالسوق للمباشرة عن قرب لحالات الطوارئمن جانبه أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن مشاركة الدفاع المدني بالطائف ممثلة في إدارة السلامة من خلال عدد من دوريات السلامة التي تواجدت منذ اليوم الأول من بداية فعاليات السوق تأتي لمتابعة اشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة زوار السوق على مدار الساعة .//إنتهى//21:45ت م0232