بريدة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسانطلقت أمس أنشطة "النادي الصيفي" بجامعة القصيم التي تستمر لمدة 30 يوماً في الصالة الرياضية بالجامعة بمشاركة طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية .وتهدف أنشطة النادي لتحقيق أقصى إفادة للطلبة واستغلال وقت الإجازة الصيفية بالبرامج المفيدة والترفيهية.ويقدم النادي للمستفيدين أنشطة عديدة في مختلف المجالات كالثقافية و التي تشمل عدة مسابقات ودورات تطويرية من أبرزها مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية للشباب في عدة مجالات كدورة التهيئة للحياة الجامعية لطلبة الثانوية، ودورة في المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، كما يقدم النادي أنشطة رياضية كدوري كرة القدم والتنس الأرضي ودوري كرة قدم الصالات وتنس الطاولة والبولينج وغيرهما من الأنشطة الصيفية.وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء بأن إيمان الجامعة بدورها المجتمعي نحو تفعيل طاقات جميع الفئات الشبابية أثمر في استثمار هذه الطاقات خلال الإجازة الصيفية.// انتهى //21:59ت م0235