إسلام آباد 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسصادرت قوات الأمن الباكستانية كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية أمنية نفذتها اليوم في منطقة "وزيرستان" القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، وذلك ضمن عملية "رد الفساد" الشمالية التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية.وبيّن أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل عبوات ناسفة بدائية الصنع، وسترات ناسفة وقنابل يدوية وبنادق رشاشة وذخيرة.// انتهى //22:04ت م0236