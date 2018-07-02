الخرطوم 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسالتقى وزير الثورة الحيوانية السوداني بشارة أرو اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار بين البلدين في مجال صادرات اللحوم وتبادل الخبرات والتجارب.وأكد السفير جعفر في تصريح له أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان، معربًا عن أمله بامتداد العلاقات ومراعاة المصالح المشتركة لخدمة شعبي البلدين.// انتهى //22:13ت م0237