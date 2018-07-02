الرياض 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واستقيم دارة الملك عبدالعزيز معرضاً توثيقياً بمناسبة مرور (20) عاماً على افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي غداً ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض .ويضم المعرض بين جنباته صوراً تحكي تأسيس المركز وافتتاحه على يد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- والأهداف المرجوة من إنشائه ليكون معلماً وطنياً على مستوى المملكة ، وليكون مركزاً ثقافياً وواجهة حضارية مشرقة تعكس تاريخ المملكة ، وتعرف بتاريخ الوطن وتراثه ، كما يعرف المعرض بأهم القطاعات التي يتكون منها المركز، ويعرض صوراً للحظات التاريخية التي مر بها المركز كزيارات ملوك ورؤساء من مختلف دول العالم.يذكر أن فكرة مشروع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي كانت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حيث جرى وضع الأسس التخطيطية والتصميم والتنفيذ لفكرة خادم الحرمين الشريفين من هيئة تطوير الرياض بعد أن أُخذ في الحسبان أن يكون المركز ملائماً للنسيج العمراني المحيط به وامتداداً للمشاريع التطويرية لمنطقة وسط المدينة، وأن يعكس الهوية المميزة لعاصمة المملكة من خلال المحافظة على المنشآت التاريخية في المشروع، وليكون المركز بيئة طبيعية مفتوحة طوال الوقت لجمهور الزوار وساكني المنطقة المحيطة، حيث يتسم المركز بمرونة كافية في تجهيزاته الخدمية والبنية التحتية تجعلها مؤهلة لاستيعاب عدد أكبر من المنشآت والمرافق الثقافية.ويجسد مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الإرث الحضاري للبلاد منذ تأسيسها والى اليوم ، ويذكّر الأجيال بنعم الله على هذه البلاد المتمثلة في الأمن والرخاء، كما أنه يعكس المستوى الثقافي والوطني للمملكة ، إضافة إلى دوره في التعريف بحضارة وتاريخ الجزيرة العربية، ليكون حافزاً لأبناء هذا الوطن على التطور و المواصلة في مسيرة البناء وحفظ التراث وتقديره.// انتهى //22:18ت م0238