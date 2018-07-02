عرعر 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واسنظمت جمعية "معافى" الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدينة عرعر بالشراكة المجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور رضاء قبلان العنزي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد صالح بن فهيد الطريقي ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .ويشتمل المعرض على منشورات وركن لبرنامج مكافحة التدخين بصحة المنطقة وبرنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني وجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي الذي يهدف الى التوعية من خطورة آفة المخدرات .وأكدت الجمعية أن فعاليات المعرض تستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل مسابقات توعوية متنوعة .// انتهى //22:57ت م0241