اجتماعي / جمعية معافى بعرعر تنظم معرضاً توعوياً بـ اليوم العالمي للمخدرات

الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
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عرعر 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس

نظمت جمعية "معافى" الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدينة عرعر بالشراكة المجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور رضاء قبلان العنزي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد صالح بن فهيد الطريقي ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .

ويشتمل المعرض على منشورات وركن لبرنامج مكافحة التدخين بصحة المنطقة وبرنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني وجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي الذي يهدف الى التوعية من خطورة آفة المخدرات .

وأكدت الجمعية أن فعاليات المعرض تستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل مسابقات توعوية متنوعة .

// انتهى //

22:57ت م

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