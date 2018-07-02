اجتماعي / جمعية معافى بعرعر تنظم معرضاً توعوياً بـ اليوم العالمي للمخدرات
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
عرعر 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس
نظمت جمعية "معافى" الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمدينة عرعر بالشراكة المجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم فعاليات المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور رضاء قبلان العنزي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد صالح بن فهيد الطريقي ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .
ويشتمل المعرض على منشورات وركن لبرنامج مكافحة التدخين بصحة المنطقة وبرنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني وجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي الذي يهدف الى التوعية من خطورة آفة المخدرات .
وأكدت الجمعية أن فعاليات المعرض تستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل مسابقات توعوية متنوعة .
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22:57ت م
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