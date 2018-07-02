عام / سمو وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء بموريشيوس
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
بورت لويس 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، اليوم ، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الخارجية ووحدة التنمية الوطنية وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس برافيند كومار، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة بورت لويس.
وعقب اللقاء ، عقد سمو وزير الداخلية مع دولة رئيس الوزراء بموريشيوس جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية موريشيوس في مختلف المجالات ، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية .
حضر اللقاء وجلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .
// انتهى //
23:18ت م
0242