روستوف 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واستمكن منتخب بلجيكا من قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على اليابان بالدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب روستوف أرينا ، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لتواجه البرازيل.وبدأت اليابان في طريقها إلى الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي ، بعدما تقدمت بهدفين لجينكي هاراغوشي بالدقيقة 48 ، وتاكاشي اينوي بالدقيقة 52 ، إلا أن بلجيكا قلصت الفارق عن طريق يان فيرتونغن بالدقيقة 69 ، ثم أدركت التعادل عبر البديل مروان فلايني بالدقيقة 74 ، وفي آخر دقيقة سجلت بلجيكا هدف الفوز عبر البديل ناصر الشاذلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.وحقق أفضل لاعب في المباراة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، فيما أدار المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة مالانج ديهيو ، وساعده كامار جِبريل ، وسامبا الحجي .// انتهى //23:54ت م0244