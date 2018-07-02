القاهرة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واساستقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة بالقاهرة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.ونقل السفير نقلي خلال الاستقبال تحيات وتقدير المملكة العربية السعودية لشيخ الأزهر.كما بحث الاستقبال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، واستعراض الجهود والمشاريع التي يقوم بها الأزهر، والتعاون القائم بين المملكة والمشيخة.// انتهى //23:59ت م0245