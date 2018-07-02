بورت لويس 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس، وتمنياتهما -حفظهما الله- لموريشيوس وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.جاء ذلك في ثنايا كلمة سمو وزير الداخلية في حفل العشاء الذي أقامه معالي عضو البرلمان رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن تكريماً لسموه والوفد المرافق له، بحضور دولة رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية و الاتصالات الخارجية ووحدة التنمية الوطنية ووزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس برافيند كومار، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في موريشيوس.وقال سمو وزير الداخلية : " إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات المتميزة، والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية موريشيوس، وتوحيد وجهات النظر حيال الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".من جانبه رحب دولة رئيس الوزراء بجمهورية موريشيوس ، بسمو وزير الداخلية والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط بلاده بالمملكة.// انتهى //23:59ت م0246