عام / أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمحافظة القريات
الثلاثاء 1439/10/19 هـ الموافق 2018/07/03 م واس
القريات 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليو 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمركز الحديثة اليوم، جموع المواطنين وعمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدموا للسلام على سموه .
كما استقبل سموه عددًا من القضاة بمحافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالبات واقتراحات المواطنين ، الذي أكد بأنها محل اهتمامه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .
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