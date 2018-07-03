تبوك 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسينظم فريق عون التطوعي بمنطقة تبوك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للأيتام بالمنطقة، غداً فعالية بعنوان "فرحتكم فرحتنا" للأيتام المسجلين بالجمعية, وذلك بالمكان مول بمدينة تبوك.وأوضحت قائدة فريق عون التطوعي بمنطقة تبوك شروق بنت خلف البلوي، أن الفعالية تعد إحدى المبادرات التي يتبناها الفريق للمشاركة المجتمعية لخدمة أبناء وبنات الوطن، وتهدف إلى إدخال الفرح والسرور على أبناءنا وبناتنا الأيتام, كونهم فئة كغيرهم من أبناء المجتمع لهم كامل الحقوق, مبينه أن هذه الفعالية تشمل عدداً من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية وركناً للرسم ومسابقات وفقرات متنوعة وتوزيع للجوائز والهدايا.// انتهى //00:29ت م0248