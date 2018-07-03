الرباط 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واستمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب اليوم من إيقاف أربعة عناصر يشتبه بموالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، وينشطون في عدة مدن مغربية.وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان اليوم أن العناصر الموقوفة كانت بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.// انتهى //02:00ت م0249