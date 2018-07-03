طرابلس 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسبحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في ليبيا وآخر التطورات في منطقة الهلال النفطي.وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن اللقاء جرى على هامش أعمال القمة الأفريقية الواحدة و الثلاثين التي انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأحد.وأوضح المكتب أن سيالة اطلع ماكرون على الأوضاع في المرافق والمنشآت النفطية في ليبيا، بالإضافة إلى بحث قضايا الهجرة والإرهاب و الطاقة و الجريمة العابرة للحدود.// انتهى //03:18ت م0250