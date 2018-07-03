القاهرة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسقرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حظر التجوال بمناطق في شمال سيناء، بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت المقبل ١٤ يوليو الجاري وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٦٦) لسنة ٢٠١٨م.وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أنه يحظر وفقًا للقرار التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.// انتهى //04:05ت م0251