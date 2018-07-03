نيويورك 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 77ر35 نقطة، أو 15ر0% ، ليصل إلى 18ر24307 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 34ر8 نقطة، أو 31ر0% ، ليصل إلى 71ر2726 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 38ر57 نقطة ، أو 76ر0% ، ليصل إلى 69ر7567 نقطة.// انتهى //04:18ت م0252