اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1439/10/19 هـ الموافق 2018/07/03 م واس
نيويورك 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 77ر35 نقطة، أو 15ر0% ، ليصل إلى 18ر24307 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 34ر8 نقطة، أو 31ر0% ، ليصل إلى 71ر2726 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 38ر57 نقطة ، أو 76ر0% ، ليصل إلى 69ر7567 نقطة.
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