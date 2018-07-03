بورت لويس 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس، معالي رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بارلين فيابوري، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة بورت لويس.كما التقى سموه، معالي وزير الدفاع بجمهورية موريشيوس أنيرود جوجناوث، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.وعلى صعيد ذي صلة، التقى سمو وزير الداخلية اليوم، معالي عضو البرلمان رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.// انتهى //09:02ت م0016