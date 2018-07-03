بغداد 18 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الحراك الذي تقوم به الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية لتشكيل تحالفات تؤهلها لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في العراق.واهتمت الصحف بعملية العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات المذكورة والتي بدأت اليوم, بإشراف وقيادة هيئة قضائية مكونة من تسعة قضاة عراقيين انتدبوا من قبل مجلس القضاء الأعلى لهذه المهمة.وتناولت إعلان العديد من الكتل السياسية عن رغبتها بتشكيل تحالفات عابرة للطائفية بعيدة كل البعد عن المسميات التي كانت موجودة في الدورات البرلمانية السابقة, منوهة بالتحديات التي يواجهها العراق في مجالات الصناعة والاقتصاد والأمن في المستقبل.وعرجت صحف الثلاثاء على الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع محافظي نينوى وصلاح الدين أمس, وتم خلالهما بحث عودة النازحين واستتباب الأوضاع الأمنية في المحافظتين.وركزت الصحف العراقية اهتمامها على إعلان الجهات الأمنية العراقية عن قرب إطلاق عملية نوعية واسعة النطاق تستمر دون توقف لتطهير سلسلة جبال حمرين والمناطق النائية والوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين من بقايا الدواعش الفارين المتخفين .// انتهى //10:24ت م0021