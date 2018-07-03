الرياض 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسعقد بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة اليوم، اجتماع تنسيقي بين مسؤولين في الأمانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونظراء لهم في وزارة الحج والعمرة، لبحث آليات مشاركة دعاة الوزارة في حملات حجاج الداخل.وفي بداية الاجتماع، ألقى مساعد الأمين العامة للتوعية الإسلامية محسن الحارثي كلمة نوه فيها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من رعاية واهتمام خاص بضيوف الرحمن، لتهيئة الأجواء المناسبة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل راحة ويسر، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لهم تجاه أحكام الحج والعمرة، وكل ما يتصل بها من واجبات وأركان ومسنونات ونحوها.وتم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الخاصة بتكليف دعاة للعمل في مخيمات حجاج الداخل لموسم الحج لهذا العام 1439هـ، إضافة إلى تدارس الملاحظات التي حدثت خلال أيام العمل في الموسم السابق، ووضع الخطط المناسبة لهذا العام.يذكر أن عدد الدعاة الذين شاركوا في توعية وإرشاد حجاج حملات الداخل خلال موسم الحج الماضي بلغ 300 داعية .// انتهى //10:42ت م0022