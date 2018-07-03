بيروت 19 شوال 1439 هـ الموافق 3 يوليو 2018 م واس

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على بروز مؤشران أساسيان لتحرك جدي لاختراق التعثر والجمود في عملية تشكيل الحكومة الجديدة تمثلاً في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في القصر الرئاسي أمس وفي إرجاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سفره وذلك لإجراء المزيد من المشاورات مع المعنيين للاتفاق على التشكيلة الحكومة الجديدة.

واهتمت بإفادة الأمم المتحدة أن التصعيد العسكري في جنوب سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين حمل أكثر من 270 ألف مدني على النزوح وقت تواصل قوات النظام بدعم روسي تضضيق الخناق على الفصائل المعارضة لدفعها إلى الاستسلام.

وأشارت إلى استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس لدى اقترابهم من السياج الحدود شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة واعتقل الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

وأوردت نبأ إعلان وزراة الداخلية المغربية أمس اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخططات ومنشورات تمجد فكر التنظيم الإرهابي.

وتحدثت عن إعلان السلطات الأمنية المصرية أنها قتلت 40 مسلحًا وأصابت مالا يقل عن 20 آخرين خلال حملات عسكرية نوعية جنوب مدينة رفح بمشاركة القوات الجوية في إطار ملاحقة العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي.

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