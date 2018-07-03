ينبع 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسأطلقت اليوم، الهيئة الملكية بينبع نظام إلكتروني ذكي لإنارة الشوارع بمدينة ينبع الصناعية، وتقوم فكرة النظام الذكي استخدام تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠٪ ، التي يتم التحكم بشدة إضاءتها حسب الوقت والحاجة، ويقوم النظام الإلكتروني بإبلاغ إدارة التحكم بأي عطل فني للتدخل في حينه، فيما يتمكن النظام من معرفة حالة شبكة الإنارة، وفي حال وجود أي عطل يتم تحديد إحداثياته، هذا بالإضافة لإرسال جميع المعلومات عن الطاقة المستهلكة والتقارير ذات العلاقة، الأمر الذي من شأنه إدخال مفهوم حديث لإدارة إضاءة الطرق والشوارع واختصار الوقت اللازم للصيانة وتبسيط العمليات التشغيلية.ويأتي تطبيق هذا النظام الذكي كأحد مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:46ت م0024