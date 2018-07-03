مكة المكرمة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالإنابة المطوف محمد بن حسن معاجيني آلية تشغيل مكاتب الخدمة الميدانية لموسم حج هذا العام مع رؤساء 138 مكتباً .وأكد المطوف معاجيني،أنهت استعداداتها لحج هذا العام لاستقبال نحو 380 ألف حاج عربي الذين سيتم خدمتهم من خلال مكاتب الخدمة الميدانية ، مشدداً على رؤساء المكتب بضرورة الارتقاء بالخدمة الميدانية لضيوف بيت الحرام ، من خلال تهيئة مواقع المكاتب وجاهزيتها ، والاستعداد لتنفيذ الخطة التشغيلية ، والعمل على الميزانية التقديرية ، وبرنامج المتابعة ،وحضور الدورات واللقاءات ، لافتاً أنه سيتم في هذا العام ولأول مرة تشغيل العنصر النسائي بمكاتب الخدمة الميدانية بعد التجربة الناجحة التي نفذتها المؤسسة خلال المواسم الماضية بمقر المؤسسة الرئيس من خلال الأعمال الميدانية التي تقوم فيها اللجان النسائية والمتمثلة في الاستقبال واستقصاء رضا الحجاج مضيفا أن الدوام الميداني بمكاتب الخدمة الميدانية لموسم حج هذا العام سيبدأ في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة القادمة .// انتهى //10:51ت م0025