القاهرة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على وصول المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث، إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع ميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران بشأن انسحابهم من الحديدة، وذلك في الوقت الذي دعت أكثر من عشرة أحزاب يمنية إلى انسحاب الحوثيين من الحديدة وبقية المحافظات، من أجل تحقيق السلام وإنهاء الأزمة.وتحدثت الصحف عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف السورية إلى وقف فورى للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا، وضرورة احترام جميع الأطراف التزاماتها بموجب اتفاق عام ٢٠١٧ حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.وتناولت نتائج قمة الاتحاد الإفريقي التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالتأكيد على دعم الأمن في منطقة الساحل الإفريقي، وفرص الاستقرار في جنوب السودان، ومساعي السلام بين إريتريا وإثيوبيا.ولفتت الصحف إلى بدء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق محمد زكي، زيارة رسمية إلى فرنسا، أمس، لإجراء سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤولين بفرنسا، لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.ودولياً نوهت الصحف بتحذير الاتحاد الأوروبي لواشنطن من تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات يمكن أن تعرض صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار لتدابير مضادة، إذا فرضت واشنطن رسومًا على واردات السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //10:52ت م0026