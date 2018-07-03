الرياض 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسأعلنت الصحة عن إطلاق ثلاث مبادرات أولية ضمن برنامج تحفيز منشئات القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة، وذلك تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الاثني عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.وأبانت الصحة أن المبادرة الأولى تتضمن منح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة مع منحها امتيازات خاصة، وذلك من خلال تقديم هذه البرامج برسوم تشجيعية، وأما المبادرة الثانية فتتضمن منح الصحة الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية.وأضافت الصحة أن المبادرة الثالثة سيتم بموجبها منح امتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة.وتأتي هذه الخطوة التطويرية لتتماشى أيضاً مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تُعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.// انتهى //10:53ت م0027