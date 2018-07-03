المدينة المنورة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسينظم مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بعد غدٍ, ورشة عمل "الاستثمار الذكي وتنمية المال"، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية, وتستهدف فئة السيدات.وتتناول الورشة التي تقدمها مديرة القسم النسائي ببنك التنمية الاجتماعية منيرة البريكان, مفهوم الاستثمار وأهدافه, وأنواعه, وكيفية اختيار الأداة الاستثمارية المناسبة وتصنيفها حسب المخاطرة.// انتهى //10:54ت م0030