صامطة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واس

عقد المجلس المحلي بمحافظة صامطة اليوم الجلسة الثانية للعام المالي الحالي برئاسة المحافظ محمد بن ناصر لبدة , وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعرض سير العمل بالمشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والسبل بسرعة تنفيذها والتعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجلس بما يضمن توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم بالمحافظة.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور , واتخاذ القرارات التوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.

// انتهى //

15:26ت م

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