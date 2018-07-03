ثقافي / " المرسم الحر " بصيف بني حسن غدا
الثلاثاء 1439/10/19 هـ الموافق 2018/07/03 م واس
الباحة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واس
ينظم مجلس شباب محافظة بني حسن ممثلاً بلجنة الموهبة والابتكار والابداع "فتيات" غداً, برنامج " المرسم الحر " بمنتزه الأمير مشاري بن سعود، وذلك بالشراكة مع فرع جمعية الثقافة والفنون بالباحة.
وبينت المشرفة على البرنامج عبير الفاضل, أن البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصرا , يأتي ضمن فعاليات صيف محافظة بني حسن, داعية الفتيات للاستفادة من هذا البرنامج .
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15:27ت م
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