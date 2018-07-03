الباحة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسينظم مجلس شباب محافظة بني حسن ممثلاً بلجنة الموهبة والابتكار والابداع "فتيات" غداً, برنامج " المرسم الحر " بمنتزه الأمير مشاري بن سعود، وذلك بالشراكة مع فرع جمعية الثقافة والفنون بالباحة.وبينت المشرفة على البرنامج عبير الفاضل, أن البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصرا , يأتي ضمن فعاليات صيف محافظة بني حسن, داعية الفتيات للاستفادة من هذا البرنامج .// انتهى //15:27ت م0125