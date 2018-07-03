القدس المحتلة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واساقتحم مجموعات من المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة.وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القدس، أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد واستمعوا الى شروحات حول أُكذوبة الهيكل المزعوم في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى المبارك.// انتهى //15:29ت م0126