جنيف 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسطالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، المجتمع الدولي بتوفير حماية للمعتقلين، وإنهاء سياسة الاعتقال الاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.وقال قراقع خلال مشاركته في ورشة حقوقية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان، في جنيف ان سياسة الاعتقال الاداري تحولت الى سياسة ممنهجة، وشكل من اشكال العقاب الجماعي بحق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، والى شكل من اشكال التعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الإنساني، حيث تحولت هذه الاعتقالات الى قاعدة جارفة وعامة وليس الى امر شاذ استثنائي والى انتهاك لإجراءات المحاكمة العادلة.ودعا قراقع الى دعم الاسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال بعد ان تحولت هذه المحاكم الى محاكم صورية وشكلية واداة قمع بحق المعتقلين.من جهته، قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير جواد بولس: "بعد اربعين عاما من تجربتي في اروقة المحاكم الإسرائيلية، وجدت ان نسبة البراءة في هذه المحاكم تساوي صفرا، وان هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة والنزاهة ولا بالالتزام بالقوانين الدولية".واشار إلى ان الاعتقال الإداري هو سياسة تستهدف قتل الذات الفلسطينية والروح الوطنية للمعتقلين، بحيث لا يعرف الاسير لماذا هو معتقل ومتى سيتم الافراج عنه.// انتهى //15:29ت م0127