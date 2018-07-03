تعـز 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية مواقع جديدة, في الجبال المطلة على الوازعية غربي محافظة تعـز اليمنية.وأكد مصدر ميداني في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غرب تعز.وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية, وما زالت تطارد المليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها من المديريتين.// انتهى //15:29ت م0128