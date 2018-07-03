ينبع 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسقام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة ينبع "سليم بن عبيان العطوي" اليوم؛ بجولة على عدد المدارس الثانوية بالمحافظة للوقوف على سير العمل في الفصل الصيفي لنظام المقررات، بحضور المشرف على نظام المقررات عتيق حمدان الرفاعي وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.وشملت الزيارة الشُعب الدراسية في المدراس التي زارها، ناقش من خلالها الطلاب وتعرف على البرامج المقدمة لهم خلال الفصل الصيفي، وما يعترضهم من صعوبات ، كما التقى بالهيئة التعليمية والإدارية للتعرف على إجراءات العمل في الفصل الصيفي.وأكد المشرف على نظام المقررات, أن المرونة أحد أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام التعليم الثانوي، وتتمثل فيما يتيحه نظام المقررات للطالب والطالبة من تحديد عدد الساعات التي يدرسها في الفصل الدراسي الواحد، وتحديد الفصل الدراسي لدراسة مقرر معين أو مقررات، والإنجاز من الساعات بحسب حاجات وقدرات كل طالب وطالبة في حدود ما تتيحه المدرسة.وأشار إلى أن أهم أهداف الفصل الصيفي تتمثل في إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ذوي المستويات المتميزة من تسريع التخرج؛ حيث يتيح البرنامج إمكانية تخرج الطلاب في خمسة فصول دراسية (سنتين ونصف)، إضافة إلى فصلين صيفيين، كما يتيح لبعض الطلاب والطالبات تعويض تأخرهم عن زملائهم في بعض المواد بسبب عدم الاجتياز ودراسة تلك المواد في الفصل الصيفي، وأن من أبرز ما يحققه هذا النظام هو إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات بتسجيل بعض المواد الاختيارية التي يمكن للطلاب من خلالها التحسين والرفع من معدلهم التراكمي.وأفاد أن عدد المستفيدين من الفصل الصيفي في مدارس المحافظة حوالي 1150 طالبًا، موزعين حسب رغباتهم، منوهًا إلى أن الفصل الصيفي يطبق في 6 مدارس ثانوية في ينبع لهذا العام هي ( معاوية بن ابي سفيان والملك عبدالعزيز وابن النفيس والحديثة الاهلية ونبع المعرفة الاهلية والأنفال الاهلية ), تخدم طلاب محافظة ينبع والمحافظات المجاورة لها .// انتهى //15:34ت م0130