نجران 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، باسم أهالي المنطقة وباسم أعضاء المجلس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".وبين سموه أن ذلك يجسد الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في إبراز عظم تراثنا وحضارتنا، والعناية بها ورعايتها، فيما نقطف ثمار رؤية المملكة 2030 في تعزيز النشاط السياحي، وتسجيل أماكن جديدة في قائمة التراث العالمي.ونوّه سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لدى ترؤسه مجلس التنمية السياحية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, للدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، الذي انطلقت فعالياته بتأسيس مدينة سوق عكاظ، تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة.ورحب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بانضمام الأعضاء الجدد في مجلس التنمية السياحية، بعد اعتماد إعادة تشكيله، مؤملاً أن يكون انضمامهم إضافة للمجلس، بما يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وبما يحقق تطلعات الأهالي والزائرين والسياح، معربًا عن شكره لأعضاء المجلس في تشكيله السابق، مقدرًا لهم ما قدموه لخدمة المنطقة.وجرى خلال الجلس تشكيل اللجان، وتسمية رؤسائها، حيث تم التصويت على ترشيح وكيل الإمارة المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد "رئيسًا للجنة العامة"، وأمين المنطقة المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان "رئيسًا للجنة متابعة الحفاظ على التراث"، ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية محيميد بن صالح آل سالم "رئيسًا للجنة إيجاد مصادر تمويل لصندوق المجلس".وأطلع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أعضاء المجلس على الزيارة التفقدية لسمو أمير المنطقة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، والمنازل التراثية، وكذلك مشروع المتحف الجاري تنفيذه، فيما قدم عرضًا تعريفيًّا بمنظومة المجلس ولوائحه.وعرض آل مريح إحصاءات عن دور الإيواء السياحي بالمنطقة، وتوطين الوظائف السياحية، والأعمال الرقابية التي نفذتها الفرق الميدانية على هذه الدور، حيث بلغ عدد الفنادق بالمنطقة 30 فندقًا، و138 وحدات شقق مفروشة، و24 مكتبًا سياحيًا.وتحدث أمين المنطقة المكلف المهندس حمد عيبان, عن أعمال أمانة المنطقة في دعم الحركة السياحية، من خلال تنمية الحدائق والساحات والمتنزهات، وترميم المباني التراثية، وتطوير ساحة قصر الإمارة التاريخي.// انتهى //15:40ت م0131