الرياض 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واساستضافت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المقابلات الشخصية للموسم الثاني من "مبادرة عمار لدعم الموهوبين والموهوبات من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك في أكاديميتها بالرياض.وتأتي هذه الفعالية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين (سابك) و"جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة"، ودعماً للمبادرة التي تستكشف المواهب الإبداعية في أربع مناطق في المملكة هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.وأوضح مدير العلاقات الحكومية في قطاع شؤون (سابك) خالد الحبردي, أن المبادرة تدخل ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية، وإيمانها بضرورة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كجزء أساسي من جهودها الرامية إلى توسيع نطاق مشاركتهم واندماجهم مع المجتمع، مبيناً أن هذه الأنشطة تعزز قيم الاستثمار في الإنسان واكتشاف القدرات المميزة للكفاءات الوطنية عبر أنشطة نوعية تتسم بطابع التنافس الشريف.من جانبه، أفاد مدير إدارة استقطاب المواهب في (سابك) ناصر النويصر أن المبادرة تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع تماشياً مع استراتيجية الشركة 2025م، وتجسيداً لشعار الشركة: "كيمياء وتواصل".يذكر أن (سابك) ترعى مجموعة من برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على التعليم والابتكار والتطوير، ويشمل ذلك استضافة الملتقيات الإبداعية والعلمية لطلاب مختلف المراحل الدراسية، كما تُعنى في مسار موازٍ بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تنفذ بالشراكة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والتطوعية الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات.// انتهى //15:41ت م0132