القاهرة 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليه 2018 م واسعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعات لجانه الدائمة الأربع اليوم، استعداداً لانعقاد جلسته الخامسة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، وذلك بكامل هيئته غداً بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، بالقاهرة.وأفاد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم بأن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي ناقشت مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، والإحاطة بموقف ترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادي التي ستعقد في أكتوبر القادم بعنوان تيسير التجارة والاستثمار في العالم العربي.وأشار إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان استعرضت مشروع قرار بشأن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد الأطفال القسري في اليمن واستخدامهم كدروع بشرية واجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، ومشروع قرار بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي خاصةً ما صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، منها مصر ومملكة البحرين، إضافة إلى مسودة " تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي لعام 2017م".وأوضح أن لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب ناقشت مشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، ودراسة تشريع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية.وأكد رئيس البرلمان في ختام تصريحه أن الجلسة العامة للبرلمان العربي غداً سيشارك فيها أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وستكون جلسة استثنائية في القرارات التي تصدر عنها بهدف التصدي للحملات التي تتعرض لها بعض الدول العربية.// انتهى //15:42ت م0133