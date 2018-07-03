تبوك 19 شوال 1439 هـ الموافق 03 يوليو 2018 م واسكثفت أمانة منطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي, جهودها في الرقابة خلال فترة الصيف على مراكز التزيين والمشاغل والمطاعم والكافيهات النسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.وأفادت رئيسة القسم النسائي بالأمانة سعاد العطوي, أنه تم خلال الأسبوع الماضي, زيارة 200 منشأة تم خلالها ضبط عدد من مخالفات الصحية تمثلت في تدني مستوى النظافة واستخدام أدوات ومستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية, مشيرة إلى مصادرة أكثر من 550 مستحضراً تجميلياً من بينها مستحضرات ممنوعة وغير مصرح ببيعها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وإنذار 38 منشأة مخالفة وإغلاق 8 منشآت أخرى, بالإضافة لفرض غرامات مالية بحق المخالفين تجاوزت 10 آلاف ريال.ودعت العطوي جميع من يرتدن مراكز التزيين النسائية إلى أخذ الحيطة والحذر من استخدام أي مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية لما لها من آثار صحية ضارة على مستخدميها وعدم التردد في الإبلاغ عن أيه مخالفات بالتواصل مع الأمانة على حسابتها الإلكترونية, أو من خلال الرقم 940 والمخصص لتلقي الشكاوي والبلاغات.// انتهى //15:54ت م0134